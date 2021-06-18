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Общество

На 32,2% увеличилась просроченная задолженность по зарплате псковских организаций

Просроченная задолженность по зарплате псковских организаций выросла на 32,2%. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковстата.

По состоянию на 1 июня 2021 года в регионе просроченная задолженность по заработной плате работникам организаций наблюдаемых видов экономической деятельности составила 1 млн рублей, что на 246 тысяч рублей или на 32,2% больше, чем на 1 мая 2021 года.

Зарплату не получили 118 человек. В расчете на одного работника просроченная задолженность по заработной плате составила 8,6 тысячи рублей.

Основная часть просроченной задолженности по заработной плате (91,5%) сложилась в организациях вида экономической деятельности «Транспорт».

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