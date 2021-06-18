В Пскове презентовали турпотенциал Невельского района

14:15, 18 июня 2021, ПАИ

В Псковском областном информационном туристском центре в пятницу, 18 июня, презентовали туристический потенциал Невельского района, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Презентовать район в Псков приехали и. о. главы Невельского района Виктория Храбрая, начальник районного управления образования, физической культуры и спорта Елена Воронкова, режиссер массовых представлений районного Дома культуры Ольга Кужелко и директор Музея истории Невеля Лилия Арцыховская.

Директор центра Лариса Семашко напомнила, что представление туристического потенциала районов Псковской области уже стало традицией и дает возможность познакомиться заинтересованным сторонам с уникальными турпредложениями, которые могут расширить традиционные туристические маршруты в регионе.

Спикеры отметили, что Невельский район — отличное место для тихого экологичного отдыха.

«Я люблю этот город на протяжении многих лет. Мы самый южный, самый тёплый район. Приезжайте обязательно, чтобы прочувствовать духовность наших красот», - пригласила участников презентации в район Виктория Храбрая.

В Невельском районе можно познакомиться с древними архитектурными постройками, например собором Святой Троицы, где представлены чудотворные образы, усадьбой Жуковских, Музеем истории Невеля постройки XIX века. Невельский район — озерный край. Вода из многих источников на территории муниципалитета обладает лечебными свойствами. В санатории «Голубые озера» гостям помогут решить проблемы нервной системы, пищеварения, дыхания, сосудистой системы и других.

На презентации также представлена выставка предметов ручной работы, которая продлится две недели.