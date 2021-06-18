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Общество

В Пскове презентовали турпотенциал Невельского района

Фото ПАИ.

В Псковском областном информационном туристском центре в пятницу, 18 июня, презентовали туристический потенциал Невельского района, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Презентовать район в Псков приехали и. о. главы Невельского района Виктория Храбрая, начальник районного управления образования, физической культуры и спорта Елена Воронкова, режиссер массовых представлений районного Дома культуры Ольга Кужелко и директор Музея истории Невеля Лилия Арцыховская.

Директор центра Лариса Семашко напомнила, что представление туристического потенциала районов Псковской области уже стало традицией и дает возможность познакомиться заинтересованным сторонам с уникальными турпредложениями, которые могут расширить традиционные туристические маршруты в регионе.

Спикеры отметили, что Невельский район отличное место для тихого экологичного отдыха.

«Я люблю этот город на протяжении многих лет. Мы самый южный, самый тёплый район. Приезжайте обязательно, чтобы прочувствовать духовность наших красот», - пригласила участников презентации в район Виктория Храбрая.

В Невельском районе можно познакомиться с древними архитектурными постройками, например собором Святой Троицы, где представлены чудотворные образы, усадьбой Жуковских, Музеем истории Невеля постройки XIX века. Невельский район — озерный край. Вода из многих источников на территории муниципалитета обладает лечебными свойствами. В санатории «Голубые озера» гостям помогут решить проблемы нервной системы, пищеварения, дыхания, сосудистой системы и других. 

На презентации также представлена выставка предметов ручной работы, которая продлится две недели.

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