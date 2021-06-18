Билет на поезд из Пскова в Москву можно купить со скидкой 30%

14:16, 18 июня 2021, ПАИ

В рамках акции «Скидка в плацкартном вагоне до 30%» при покупке билетов до 22 июня 2021 года действуют скидки 20% и 30%, сообщили в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги.

Билет по скидке можно приобрести в плацкартные вагоны в зависимости от расположения мест в поезде № 10/9 сообщением Псков – Москва – Псков, № 62 сообщением Великие Луки – Москва, № 677/678 сообщением Санкт-Петербург – Великие Луки – Санкт-Петербург.

До 30 июня 2021 года действует акция «Начни лето выгодно!», где при покупке билетов предоставляется скидка 50% на верхние места в вагонах купе поезда № 677/678 сообщением Санкт-Петербург – Великие Луки – Санкт-Петербург.

Также пассажирам предлагают воспользоваться акцией «В день рождения лучше поездом» и совершать поездки в любых типах вагонов со скидкой 10%. Акция действует до 28 февраля 2022 года. Получить скидку 10% можно при оформлении билетов для поездок на любых поездах, отправляющихся за неделю до или после дня рождения пассажира, а также непосредственно в праздничную для пассажира дату. В рамках акции вместе с пассажиром в одном вагоне поездку могут совершить не более трех попутчиков при условии единовременного оформления проездных документов в одном заказе.