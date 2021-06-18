Более 100 псковичей скончались от рака прямой кишки в прошлом году

14:31, 18 июня 2021, ПАИ

В 2020 году от рака прямой кишки скончались 103 жителя Псковской области. Об этом сообщил главный врач Псковского онкодиспансера Александр Юров на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 18 июня.

Всего за прошлый год был выявлен 151 случай (69 мужчин и 82 женщины) злокачественных новообразований прямой кишки (143 случая при жизни, 8 случаев — посмертно).

Из этого числа 12 случаев были выявлены на первой стадии, 45 случаев — на второй, 40 случаев — на третьей и 46 случаев на четвертой стадии.

«Из числа умерших 40 пациентов состояли на диспансерном наблюдении меньше года», - отметил Юров.

Общая смертность от злокачественных новообразований 270,0 на 100 тысяч населения, смертность от рака прямой кишки составляет 7,1% от общей смертности или 16,5 на 100 тысяч населения.