Псковский гарнизонный госпиталь отметил 85-летие со дня образования

14:38, 18 июня 2021, ПАИ

18 июня Псковский гарнизонный госпиталь отметил 85-летие со дня образования. С этим знаменательным событием начальника филиала №2 ФГКУ «442 ВГК» Минобороны России подполковника м/с Максима Цвигайло от имени главы города Елены Полонской поздравил ее заместитель Владимир Воробьев, сообщили в пресс-службе ОМСУ Пскова.

«История госпиталя - это история работающих в нем людей, нацеленных на сохранение и укрепление здоровья военнослужащих. За 85 лет госпиталь прошел славный боевой путь, выполняя благородное служение людям, являя жертвенное служение и самоотдачу своих тружеников. От всей души выражаю благодарность вам, ветеранам медицинской службы и персоналу госпиталя за верность клятве Гиппократа и профессиональное мастерство», - обратился к сотрудникам госпиталя Владимир Воробьев, а также поздравил коллектив с наступающим профессиональным праздником - Днем медицинского работника и пожелал крепкого здоровья, бодрости духа, мира и благополучия.

После официальной части состоялся праздничный концерт в честь юбилейной даты.

Добавим, военный госпиталь на базе войскового лазарета 167-го стрелкового полка сформировался в феврале 1936 года. В конце декабря 1942 года госпиталь передислоцировался на ст. Сурок Марийской АССР, где был развернут на 400 коек. С 1 ноября 1972 года госпиталь переходит на новый штат №27/132 на 300 коек с развертыванием на базе госпиталя туберкулезного диспансера с отдельным штатом №27/144 на 25 коек. С 1978 года - штат №27/751-52 на 300 коек, затем - №27/027-56 на 235 коек. С 1 октября 2013 года перешли на новый штат №27/055 на 170 человек. В феврале этого года госпиталю исполнилось 85 лет, но в связи с распространением коронавирусной инфекции празднование юбилейной даты было перенесено на 18 июня.

Кроме того, власти города в лице главы Пскова Елены Полонской и ее заместителя Владимира Воробьева в преддверии празднования Дня медицинского работника поздравили руководителей и коллективы Псковской станции скорой медицинской помощи, Псковского перинатального центра, Псковской детской городской поликлиники № 2 и Псковской областной клинической больницы и вручили им почетные грамоты главы Пскова, благодарственные письма и цветы.

Ранее в преддверии праздника власти города вручили почетные грамоты главы Пскова и благодарственные письма сотрудникам псковских городских поликлиник и стоматологии, городской, областной, детской областной клинической больниц.