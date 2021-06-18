19-летняя псковичка похитила одежду из магазина на Рижском проспекте
19-летняя псковичка похитила одежду из магазина на Рижском проспекте. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.
17 июня в 17:24 экипажу группы задержания отдела вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в магазине на Рижском проспекте сработала кнопка «тревоги».
Прибыв на объект, росгвардейцы задержали 19-летнюю местную жительницу, которая пронесла через кассовый узел одежду, при этом не заплатив за неё.
Для дальнейшего разбирательства девушка передана сотрудникам полиции.
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