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Происшествия

19-летняя псковичка похитила одежду из магазина на Рижском проспекте

19-летняя псковичка похитила одежду из магазина на Рижском проспекте. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

17 июня в 17:24 экипажу группы задержания отдела вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в магазине на Рижском проспекте сработала кнопка «тревоги».

Прибыв на объект, росгвардейцы задержали 19-летнюю местную жительницу, которая пронесла через кассовый узел одежду, при этом не заплатив за неё.

Для дальнейшего разбирательства девушка передана сотрудникам полиции.

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