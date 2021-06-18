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Общество

В Пскове прошла встреча в рамках экспедиции «Антиборщевик»

Экспедиция «Создание карты распространения борщевика» была завершена. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Пскович Николай Петров провёл в пути полтора месяца, проехал 7000 километров, посетил 10 регионов, побывал более чем в 100 городах и деревнях России. В результате была сделана первичная настройка распознавания борщевика на спутниковых снимках. Он исследовал территории по карте распространения борщевика и корректировал её по необходимости. Вносить точные данные может каждый.

Итоговая встреча в рамках экспедиции состоялась 16 июня в креативном пространстве «Лофт».

«В целом получилось всё так, как и хотел. Конечно, изначально планировалось больше встреч с волонтёрами — это единственная накладка, в остальном всё отлично! С машиной трудности предусмотрел заранее антипробуксовочные цепи всегда с собой. За помощь и моральную поддержку благодарю проектный офис «Команда 2018», участников сообщества «Антиборщевик» и волонтёров из тех городов, в которых я побывал», - отметил Николай Петров.

На встрече неравнодушные жители региона познакомились с историей появления борщевика Сосновского, узнали, как распространяется данное растение и как всё-таки с ним бороться.

Организаторами экспедиции являются сообщество «Антиборщевик», ПРОО «Команда 2018», Ресурсный центр поддержки добровольчества Псковской области и Региональное отделение РГО.

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