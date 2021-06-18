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Общество

Начался набор волонтеров для благоустройства территории Самолвы

Общественное движение «Волонтеры культуры» Ассоциации волонтерских центров открывает набор волонтеров культуры на смены молодежного лагеря «Самолва». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Волонтеры должны быть старше 18 лет, с российским гражданством, а также должны быть готовы к физическому труду на свежем воздухе, уметь работать с инструментами. Также должно быть творческое мышление, желание и умение работать в команде.

Кандидаты, успешно прошедшие отбор, будут обеспечены проживанием и проездом к месту проведения смен и обратно.

Волонтеры будут привлечены к благоустройству территорий деревни Самолва и Кобылье Городище Гдовского района, прилегающих к строящемуся мемориальному комплексу «Александр Невский с дружиной».

В зависимости от выбранной смены волонтеры смогут создавать и проводить тематические экскурсии, участвовать в создании тематической выставки значимых исторических предметов быта жителей села в рамках флагманского проекта движения «Добровольцы в городе», а также в благоустройстве объектов на территории села и подготовке мемориального комплекса к открытию.

В 2021 году смены пройдут с 1 июля по 13 июля, с 15 июля по 28 июля, с 30 июля по 13 августа, с 16 августа по 29 августа и с 1 сентября по 13 сентября.

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