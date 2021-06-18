Похитивший имущество на 212 тысяч рублей великолучанин сдался полиции

17:33, 18 июня 2021, ПАИ

41-летний великолучанин пришел в полицию с повинной, сообщают «luki.ru».

Уточняется, что 16 июня в 11часов вечера мужчина обратился за помощью в полицию, рассказав им, что двумя неделями ранее неизвестное лицо проникло на территорию бокса, на улице Дружбы и выкрало оттуда имущества, по оценкам на общую стоимость 212 тысяч рублей.

В краже признался 41-летний мужчина, который сам пришел в полицию с повинной. На сегодняшний день в связи со случившимся возбуждено уголовное дело.