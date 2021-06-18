У 89% заболевших москвичей выявлен индийский штамм коронавируса

16:04, 18 июня 2021, ПАИ

Индийский штамм коронавируса выявили у 89% заболевших москвичей. Он распространяется быстрее и действует агрессивнее, пишет ТАСС со ссылкой на мэра города Сергея Собянина.

«Индийский штамм оказался более агрессивным, быстрее распространяется и, самое неприятное, для того чтобы человеку ему противостоять, его иммунный статус, количество антител, должен быть почти в два раза выше, чем к уханьскому вирусу», - сказал Собянин.

За последние сутки в Москве выявили рекордное количество заболевших коронавирусом — 9056. Общее количество заболевших достигло 1 269 145 человек. Всего с начала пандемии скончались 21 276 пациентов.

В России за последние сутки выявили более 17 тысяч случаев заражения.