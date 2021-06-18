Пропавшая в Великих Луках 13-летняя девочка найдена

16:05, 18 июня 2021, ПАИ

Пропавшая в Великих Луках 13-летняя девочка найдена. Об этом сообщает «Луки.ру» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Псковской области.

Великолукская полиция установила местонахождение несовершеннолетней девочки, которая 16 июня ушла из дома в Великих Луках и пропала. Несовершеннолетняя жива и здорова.