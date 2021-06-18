За избиение сожительницы житель Опочецкого района получил 2,5 года тюрьмы

16:26, 18 июня 2021, ПАИ

Опочецкий районный суд Псковской области рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в избиении своей сожительницы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Подсудимый в состоянии опьянения на почве неприязненных отношений к своей сожительнице скинул потерпевшую с дивана, после чего ударил дважды кулаком в грудь, причинив потерпевшей телесное повреждение в виде закрытого перелома девятого ребра справа с повреждением лёгкого со скоплением крови и воздуха в плевральной полости, характеризующееся как тяжкий опасный для жизни человека вред здоровью.

Свою вину подсудимый признал полностью, а также раскаялся в содеянном. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 2,5 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.