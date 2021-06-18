Петербургского водителя оштрафовали за ДТП с пострадавшим в Псковской области

16:37, 18 июня 2021, ПАИ

18 июня Стругокрасненским районным судом рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении жителя Санкт-Петербурга. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

21 марта 2021 года на 260-м км автодороги Санкт-Петербург — Невель Стругокрасненского района водитель на повороте не выбрал необходимую безопасную скорость движения, не учел конкретных погодных и дорожных условий, в результате чего не справился с управлением транспортного средства и съехал с дороги в кювет. После этого автомобиль опрокинулся на правую сторону и совершил наезд на деревья.

Пассажиру автомобиля был причинен вред здоровью средней тяжести. Водитель был признан виновным в совершении правонарушения и оштрафован на 10 тысяч рублей.