Движение транспорта на улице Алтаева в Пскове 19 июня перекрывать не будут
В связи с задержкой сроков поставки материалов дорожные работы на улице Алтаева в Пскове переносятся. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.
Ранее сообщалось, что 19 июня с 8:00 до 22:00 будет закрыто движение транспорта на всем участке улицы Алтаева в связи с укладкой верхнего слоя асфальта.
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