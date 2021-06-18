Движение транспорта на улице Алтаева в Пскове 19 июня перекрывать не будут

16:48, 18 июня 2021, ПАИ

В связи с задержкой сроков поставки материалов дорожные работы на улице Алтаева в Пскове переносятся. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

Ранее сообщалось, что 19 июня с 8:00 до 22:00 будет закрыто движение транспорта на всем участке улицы Алтаева в связи с укладкой верхнего слоя асфальта.