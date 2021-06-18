В Псковской области утверждена концепция системы сопровождения лиц с ментальной инвалидностью
В Псковской области утверждена концепция развития системы комплексного межведомственного сопровождения лиц с ментальной инвалидностью и психофизическими нарушениями на 2021 — 2025 годы, сообщили в пресс-службе администрации региона.
Разработка этой системы проводилась совместно региональным Центром лечебной педагогики и дифференцированного обучения и администрацией Псковской области. В обсуждении самого проекта также не раз учувствовал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Документ о сопровождении людей с психофизическими нарушениями поможет решить проблемы с реабилитацией, социализацией, чтобы помочь людям с такой инвалидностью войти в общество. Концепция также поможет с созданием правовых, организационных, кадровых, информационных и экономических условий для развития самой системы сопровождения граждан, относящихся к этой группе людей. Также механизм этой концепции предполагает всестороннюю поддержку семей, которые воспитывают людей с ментальной инвалидностью.
Кроме того, утвержден перечень мероприятий по реализации концепции развития системы комплексного межведомственного сопровождения лиц с ментальной инвалидностью и психофизическими нарушениями в Псковской области на 2021 — 2025 годы.
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