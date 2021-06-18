В Псковской области утверждена концепция системы сопровождения лиц с ментальной инвалидностью

17:22, 18 июня 2021, ПАИ

В Псковской области утверждена концепция развития системы комплексного межведомственного сопровождения лиц с ментальной инвалидностью и психофизическими нарушениями на 2021 — 2025 годы, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Разработка этой системы проводилась совместно региональным Центром лечебной педагогики и дифференцированного обучения и администрацией Псковской области. В обсуждении самого проекта также не раз учувствовал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Документ о сопровождении людей с психофизическими нарушениями поможет решить проблемы с реабилитацией, социализацией, чтобы помочь людям с такой инвалидностью войти в общество. Концепция также поможет с созданием правовых, организационных, кадровых, информационных и экономических условий для развития самой системы сопровождения граждан, относящихся к этой группе людей. Также механизм этой концепции предполагает всестороннюю поддержку семей, которые воспитывают людей с ментальной инвалидностью.

Кроме того, утвержден перечень мероприятий по реализации концепции развития системы комплексного межведомственного сопровождения лиц с ментальной инвалидностью и психофизическими нарушениями в Псковской области на 2021 — 2025 годы.