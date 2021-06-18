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Вице-премьер Татьяна Голикова: новые штаммы COVID-19 вызывают озабоченность

Татьяна Голикова заявила, что новые штаммы COVID-19, вызывают озабоченность, передает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера. Так, в 48 регионах обнаружили британский штамм, в 11-ти – южноафриканский, а в 22 российских субъектах выявили штаммы с отдельными мутациями.

«Озабоченность вызывают новые штаммы вируса на территории РФ. С марта 2021 года все организации в стране передают данные о расшифровке в ЦНИИ Роспотребнадзора. Британский штамм циркулирует в 137 странах южноафриканский — в 85 странах, бразильский — в 52 странах, поэтому у нас есть озабоченность в связи с открытием границ», отметила Татьяна Голикова.

Также политик указала, что центральными хабами являются Москва и Петербург, и авиационное сообщение сконцентрировано именно в них, люди общаются и переезжают в другие регионы.

 

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