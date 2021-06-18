До 32 градусов жары и без осадков ожидается в Псковской области 19 июня
19 июня на территории Псковской области ожидается небольшая облачность, преимущественно без осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном ГУ МЧС России.
По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ночью ожидается от +10 до +15 градусов, днем от +27 до +32 градусов.
Ветер южных направлений 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление высокое.
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