До 32 градусов жары и без осадков ожидается в Псковской области 19 июня

17:05, 18 июня 2021, ПАИ

19 июня на территории Псковской области ожидается небольшая облачность, преимущественно без осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном ГУ МЧС России.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ночью ожидается от +10 до +15 градусов, днем от +27 до +32 градусов.

Ветер южных направлений 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление высокое.