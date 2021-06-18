Массовая проверка водителей пройдет в Пскове 20 июня

17:11, 18 июня 2021, ПАИ

В Пскове пройдет очередная массовая проверка водителей в целях выявления отдельных видов нарушений ПДД, сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД России по Пскову.

Основные цели мероприятия: выявление водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, а также проверка наличия у водителей документов, предусмотренных правилами дорожного движения.

Массовая проверка будет осуществляться с 12:30 до 13:20 на площади Героев Десантников.