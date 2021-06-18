Ремонт дороги Пушкинские Горы — Локня планируется завершить до декабря

17:16, 18 июня 2021, ПАИ

ГБУ ПО «Псковавтодор» продолжает приводить в нормативное состояние автомобильную дорогу Пушкинские Горы – Локня. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству региона.

В этом году дорожники работают на участке с 69-го по 84-й километр, который проходит по Бежаницкому и Локнянскому районам. В зону ремонта попадают населенные пункты Иваново, Фишнево, Утехино, Гришино, Дрехово. Работы проводятся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Протяженность участка ремонта составляет 14,3 км. На объекте параллельно ведется несколько видов работ: фрезерование изношенного покрытия, укладка выравнивающего слоя покрытия, ремонт водопропускных труб, автобусных остановок.

На сегодня старый асфальт срезан на участке длиной 9,4 км. Это более 65% от плана. Кроме того, выполнено устройство выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия на отрезке протяженностью 7,6 км. Для этих целей было использовано более 5 тыс тонн асфальтобетонной смеси А16НТ на граните, что соответствует новому ГОСТу.

Ведомость работ также включает укладку верхнего слоя асфальтобетона, укрепление обочин щебеночно-песчано-гравийной смесью, ремонт съездов и другие виды работ. Также будет обновлен мост через реку Локня на 80-ом км дороги. Этим займется подрядная организация ООО «Реал».

Все работы планируется завершить до 1 декабря. Стоимость ремонта составляет около 207 млн рублей. Средства выделены из областного бюджета.

Напомним, в 2020 году Псковавтодор восстановил отрезок трассы Пушкинские Горы — Локня в Бежаницком районе длиной более 12 км.