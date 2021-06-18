На здоровье. Псковичи сказали «спасибо» медикам и врачам

17:17, 18 июня 2021, ПАИ

В воскресенье, 20 июня, мы отметим День медицинского работника. Уже полтора года они пытаются одолеть ковидную заразу, и заслуживают почитания как никогда в новейшей истории. Мы решили узнать у псковичей, есть ли среди врачей или медиков их личные герои, котором они хотят сказать «Спасибо». Их имена вы узнаете в нашем опросе.

Следует начать с того, что каждый медик – герой. Будь он в красной зоне инфекционки, борясь с ковидом, или в кресле на даче проводя время на пенсии. Каждый из них ежедневно спасает или спасал жизни. Псковичи об этом помнят, и прежде, чем сказать слова благодарности кому-то конкретно, говорят «спасибо» всем. «Спасибо всем докторам. У меня сын доктор. Хирург. Работает в областной больнице. Муж был врачом», - говорила псковичка.

Как-то так сложилось, что несколько участников опроса имеют родственные связи с медработниками. «Спасибо моим родственникам-медикам, и всем, кого не знаю. Спасибо за помощь. Супруга моя работает в Детской областной больнице врачом-неврологом. Передаю ей привет», - говорил участник опроса.

Были, конечно, и конкретные имена. Без семейного родства. «Ерофеева Галина. Отчество, к сожалению, не вспомню. Невропатолог. Раньше работала во второй поликлинике. Очень хороший врач, помогла и мне, и многим людям», - говорил респондент. Другому участнику опроса помогли встать на ноги после аварии. «Был такой врач, Виктор Мызгин, но сейчас не работает в Пскове. Меня с аварии доставили к нему, он мне помог. Спасибо ему», - говорил пскович.

Слова благодарности звучали и в адрес тех, кто помогал врачам бороться с пандемией – волонтёрам и работникам медучреждений. Нам остаётся только присоединиться к этим поздравлениям и пожелать всем сотрудникам медицинской сферы удачи, сил, терпения и здоровья. Спасибо вам!