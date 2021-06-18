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Общество

Для воспитанников летнего школьного лагеря провели мастер-класс по воркауту в Пскове

18 июня представители псковского воркаут-движения провели мастер-класс по воркауту для воспитанников летнего лагеря псковской школы №1. Об этом Псковскому агентству информации сообщил лидер регионального движения Street Workout Виталий Дидыч.

Ребята узнали о функционале площадки, а также о воркауте, физической культуре, базовых упражнениях на турнике и брусьях. Спортсмены продемонстрировали школьникам элементы и упражнения, которые они смогут изучить, занимаясь регулярно на любой из уличных спортивных площадок. В целом по Псковской области установлено более 200 воркаут-площадок.

После демонстрации элементов от воркаут-атлетов ребята сами попробовали свои силы на спортивных снарядах.

«Самое главное в этом спорте - желание, и только тогда у вас пойдёт прогресс в освоении элементов по воркауту в лучшую сторону», - отметили представители воркаут-движения.

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