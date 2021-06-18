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Общество

В России начали разработку лекарства от коронавируса в формате жвачек

Фото Pixabay.com

48-й Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны России начал разработку вакцины от COVID-19 в виде пастилы или жевательных резинок, ранее он совместно с НИЦ имени Гамалеи участвовал в создании вакцины «Спутник V», сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к военному ведомству. 

«Да, работы в данном направлении ведутся», — подтвердил информацию о разработке директор ЦНИИ полковник Сергей Борисевич. 

Также отмечается, что специалисты института разрабатывают мукозальную вакцину против COVID-19 в виде жевательных таблеток и пастилы. 
 
Исследования и создание разных форм препаратов для борьбы с коронавирусной инфекцией ведут также другие научные учреждения России. Например, в апреле 2021 года Институт иммунологии, который входит в структуру ФМБА, получил патент на лекарственное средство против коронавируса в другом формате: жидкости для ингаляций или спрея для носа. 

«После испытаний препарат будет включаться в различные схемы лечения и профилактики коронавирусной инфекции», — отметил источник. 

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