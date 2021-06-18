В Великих Луках в канун профессионального праздника чествовали медицинских работников

18:35, 18 июня 2021, ПАИ

В канун своего профессионального праздника врачи, фельдшеры, медсестры, лаборанты Великих Лук, «люди в белых халатах», придя в концертный зал детской музыкальной школы имени М.П.Мусоргского, на какое-то время забыли о непростых рабочих буднях, сообщает газета «Великолукская правда. Новости».



«К работникам городского здравоохранения тепло обратился первый заместитель Главы города Сергей Гусев, который и сам не понаслышке знает, что такое будни доктора и часы порой напряженного ночного дежурства. Поэтому он назвал служение коллег высоким подвигом, отметив, что в медицину идут только по призванию, что только такие профессионалы и могли с первых дней пандемии встать на передний край борьбы с опасным заболеванием и поставить ему заслон», - пишет издание.



Атмосферу праздничного настроения в тот день создавали такие творческие коллективы, как «Жемчужина», «Феникс», театр детской песни «Летний дождь», солисты Маргарита Амирханян, Татьяна Ямбердова и Ярослав Симонов со своим педагогом Еленой Баженовой.