В Великих Луках вандалы испортили восемь памятных табличек с именами воздухоплавателей

19:48, 18 июня 2021, ПАИ

Не прошло и недели со дня официального открытия памятного знака воздухоплаванию в Великих Луках, как он подвёргся атаке вандалов, сообщает газета «Великолукская правда. Новости».



Были повреждены восемь памятных табличек с именами победителей всех соревнований воздухоплавателей, прошедших в городе, а одна табличка – похищена.



Председатель Организационного комитета 26-го Чемпионата России по воздухоплавательному спорту, бессменный директор соревнований аэронавтов Великих Луках Владимир Орлов в этой связи обратился к великолучанам с просьбой бережно относиться к памятным местам Великих Лук:



«Уважаемые жители и гости города! Этот памятный знак – хороший подарок для всех великолучан. Мы показали историю развития воздухоплавательных соревнований в Великих Луках, которая является уникальной для нашей страны. Поэтому обращаюсь к вам с большой просьбой: не портите памятник, берегите его, не снимайте и не портите памятные таблички и фотографии. Давайте вместе сохраним этот уютный, памятный уголок, подобных которому нет больше нигде», - сказал он, пишет издание.



