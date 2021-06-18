Псковским работодателям напомнили об обеспечении безопасных условий труда в жару

20:14, 18 июня 2021, ПАИ

На территории Псковской области прогнозируется аномально жаркая погода с повышением температуры до 30°. В связи с этим Государственная инспекция труда в Псковской области напоминает: в соответствии со статьей 212 Трудового кодекса РФ работодатель обязан обеспечить безопасные и здоровые условия труда работников. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Работодателю в жаркую погоду необходимо обеспечить соответствующий температурный режим, например, за счет кондиционирования, а также давать сотрудникам возможность делать перерывы в работе, предусмотреть места для отдыха, следить за тем, чтобы в рабочих помещениях всегда была доступна чистая питьевая вода и аптечка с медикаментами», - отмечают специалисты инспекции.

В целях предотвращения неблагоприятного воздействия высокой температуры на здоровье и работоспособность человека в соответствии с Санитарными нормами рабочее время может быть ограничено.

Если в рабочем помещении температура достигла 28,5 градусов, то рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на один час. При повышении температуры до 29 градусов – на два часа, при температуре 30,5 градусов – на четыре часа. При этом для работников, выполняющих работы, связанные с постоянным перемещением (ходьбой), умеренными и значительными физическими нагрузками, переноской и перемещением тяжестей, продолжительность рабочего дня сокращается при достижении более низких температур (26,5 градусов-27,5 градусов).