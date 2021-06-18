Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В актовом зале Гдовской администрации наградили самых талантливых представителей молодежи

В актовом зале  прошло награждение самых активных, талантливых, преданных родному краю молодых людей, сообщает «Гдовская заря». Торжественный приём, посвящённый грядущему Дню молодёжи, собрал юношей и девушек с района и областного центра. В связи с вынужденными мерами, мероприятие прошло в усечённом и строгом формате.

«Дорогая молодёжь, я вас поздравляю с праздником. Вы наша надежда, опора и будущее. Очень надеемся, что сделаете её лучше». – отметил  глава района Юрий Павлов

Присоединилась к поздравлениям и напутственным словам руководитель Молодежного центра Наталья Баркова.  После награждения молодёжь пригласили на дружеское чаепитие, где они смогли поделиться грядущими планами, наметить новые цели.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>










Считаете ли вы необходимой обязательную вакцинацию от COVID?
Проголосовать >>>

18 июня 2021

В трех школах Великолукского района в новом году появятся центры цифрового образования

18 июня 2021

В актовом зале Гдовской администрации наградили самых талантливых представителей молодежи
18 июня 2021

В Бежаницах благоустроен старинный усадебный парк

18 июня 2021

Псковским работодателям напомнили об обеспечении безопасных условий труда в жару
18 июня 2021

В Великих Луках вандалы испортили восемь памятных табличек с именами воздухоплавателей

18 июня 2021

Псковичи и жители области поддержали идею создания бренда «Великие Луки — столица российского воздухоплавания»
18 июня 2021

Вице-премьер Татьяна Голикова: новые штаммы COVID-19 вызывают озабоченность
18 июня 2021

В Великих Луках в канун профессионального праздника чествовали медицинских работников


© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...