В актовом зале Гдовской администрации наградили самых талантливых представителей молодежи

21:40, 18 июня 2021, ПАИ

В актовом зале прошло награждение самых активных, талантливых, преданных родному краю молодых людей, сообщает «Гдовская заря». Торжественный приём, посвящённый грядущему Дню молодёжи, собрал юношей и девушек с района и областного центра. В связи с вынужденными мерами, мероприятие прошло в усечённом и строгом формате.

«Дорогая молодёжь, я вас поздравляю с праздником. Вы наша надежда, опора и будущее. Очень надеемся, что сделаете её лучше». – отметил глава района Юрий Павлов

Присоединилась к поздравлениям и напутственным словам руководитель Молодежного центра Наталья Баркова. После награждения молодёжь пригласили на дружеское чаепитие, где они смогли поделиться грядущими планами, наметить новые цели.