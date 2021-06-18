В актовом зале Гдовской администрации наградили самых талантливых представителей молодежи
В актовом зале прошло награждение самых активных, талантливых, преданных родному краю молодых людей, сообщает «Гдовская заря». Торжественный приём, посвящённый грядущему Дню молодёжи, собрал юношей и девушек с района и областного центра. В связи с вынужденными мерами, мероприятие прошло в усечённом и строгом формате.
«Дорогая молодёжь, я вас поздравляю с праздником. Вы наша надежда, опора и будущее. Очень надеемся, что сделаете её лучше». – отметил глава района Юрий Павлов
Присоединилась к поздравлениям и напутственным словам руководитель Молодежного центра Наталья Баркова. После награждения молодёжь пригласили на дружеское чаепитие, где они смогли поделиться грядущими планами, наметить новые цели.
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В актовом зале Гдовской администрации наградили самых талантливых представителей молодежи
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