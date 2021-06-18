Мотоциклист и велосипедист отделались ссадинами при ДТП в Невельском районе
В Невельском районе столкнулись столкнулись велосипедист и мотоциклист, передаёт корреспондент газеты «Невельский вестник».
Авария произошла 18 июня в деревне Стуколово Невельского района.
По предварительной информации, ехавшего по трассе велосипедиста, при совершении обгона, задел мотоциклист.
Предположительно, у велосипедиста имелись признаки алкогольного опьянения. По предварительным данным, участники ДТП отделались ссадинами.
На месте происшествия работают сотрудники ДПС, пожарные и врачи скорой медицинской помощи.
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