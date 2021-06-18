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Общество

В Бежаницах благоустроен старинный усадебный парк

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» благоустроен прилегающий к Историко-культурному центру Философовых старинный усадебный парк последней четверти XIX века, пишет «Сельская новь».

Парк является объектом культурного наследия регионального значения.
Здесь проложена новая пешеходная дорожка, асфальтированы старые, по периметру площади перед зданием музея уложен бортовой камень, а площадь заасфальтирована.

«Работы выполнялись Бежаницким филиалом ГБУ ПО «Псковавтодор». 18 июня ГКУ ПО «Управление капитального строительства» провело мониторинг качества. Замечаний к выполненным строительным работам не поступило. Объект сдан». – сообщает издание.

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