Press To Play. В Пскове прошел поэтический вечер Александра Березова

16:24, 19 июня 2021, ПАИ

В четверг, 17 июня, в Центральной городской библиотеке на Конной состоялся авторский вечер пыталовского поэта Александра Березова. Такое сухое изложение фактов вряд ли заинтересует и без того умирающих со скуки читателей, а для самого Березова вообще будет оскорбительным.

Я много раз слышал про Александра Березова, но ни разу не видел его, так сказать, живьем. Читал его стихи, знал, что он дружил с другим известным пыталовским поэтом – Геннадием Кононовым, но не слышал его авторского чтения. Встреча стала настоящим открытием.

Александр Березов довольно самобытный автор и колоритный человек. Это понимаешь практически сразу. Во-первых, сам образ: поистине ковбойская шляпа, браслеты на руке, татуировка до локтя. Во-вторых: эмоциональное чтение стихов. Стихи Березова вообще достаточно подробны, для поэта важна каждая деталь. Вкупе с эмоциями автора создается некий эффект присутствия и в голове рисуется своя собственная картинка. И получается, что ты не можешь сидеть безучастным, скучать, смотреть в окно. Ты заворожен этим чтением. Все образы оживают. И не покидает ощущение, что они находятся где-то рядом. Именно поэтому я вовсе не был удивлен, когда при чтении поэтом стихотворения про сфинкса сзади, за спиной, оказалась картина со сфинксом.

Известный псковский журналист Алексей Семенов назвал поэзию Березова рок-поэзией. Лично для себя нашел этому подтверждение как раз когда услышал авторское чтение. Нет, поэт не писал текстов для «Наутилуса», как Илья Кормильцев. Но рок-музыку любит. И создает свою собственную музыку. Голос Березова – это и электрогитара, и барабаны, и соло. Рок-н-ролльный ритм. К тому же, в текстах имеется множество отсылок к известным зарубежным группам и музыкантам.

Александр Березов работает учителем (как ту не вспомнить фильм «Школа рока»). Преподает английский язык в Пыталово. Поэтический вечер, прошедший в библиотеке, назывался «Вес равновесия». Как пояснил сам автор – вес равновесия это планка. Тут добро, тут зло. Иными словами – чтобы не было перевеса, чтобы остаться самим собой.

Посетовав на пандемию, из-за которой долгое время не проводились массовые мероприятия, начал чтение своих стихотворений: старых и новых. Собравшаяся аудитория была очарована природным обаянием Березова, и это не преувеличение. Каждое стихотворение он сопровождал небольшим рассказом или пояснением. Эти истории тоже было довольно интересно слушать. Чтобы не пересказывать весь вечер, процитирую одно из стихотворений, которое мне особо запомнилось:

"У неё на футболке

Яркая надпись For Men;

Рядом с моей пятиэтажкой

Два магазина Магнит;

Возле автобусной остановки

Киснет с радаром мент;

Латыши грузят упаковки

Соли, муки и конфет.

Ни о чём не жалей -

Бог в шезлонге курит сигару,

Пьёт Маргариту

И ждёт волну,

Чтобы вернуться на небо.

На жаркой бронзе загара

Холодная тушь разлита -

Ни о чём не жалей,

Не проси

И не требуй

У зимы зелёных листьев,

У лета снега и льда,

У улитки спринтерской прыти,

У Никогда билет во Всегда.

Ни о чём не жалей.

У неё на футболке

Яркая надпись You Need Me;

Напротив моей пятиэтажки

Шлагбаум на въезде в колледж;

Асфальт улицы

В ямах бомбёжки -

С эхом войны

Никак не поспоришь;

У крыльца опять неотложка,

Липкие взгляды прохожих.

Бог играет на органе,

Вдохновляясь Джоном Лордом,

Восторгается созданным космосом,

Разочаровывается в создании

Несвоевременного шедевра -

Всё шло по плану,

Всё высшего сорта

Было, но проблемы с голосом,

Зашкалила мания

И сдали нервы.

У неё на футболке

Вышито Press Tо Play.

Едет по коже иголка -

Никого Не Жалей".

Вечер получился на редкость эмоциональным. Справедливости ради, такие вечера, как мне кажется, требуют специальной подготовки. И самого автора и его читателей. Потому что к концу можно почувствовать себя футболистом, отыгравшим два тайма против сборной Бельгии. Но, согласитесь, подобной силы эмоции человек испытывает не каждый день. И не каждый человек обладает таким даром. Именно поэтому в следующий раз, когда увидите анонс, обязательно приходите послушать стихотворения Александра Березова и его самого.