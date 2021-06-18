В трех школах Великолукского района в новом году появятся центры цифрового образования

22:05, 18 июня 2021, ПАИ

В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование» в новом учебном году в трех образовательных учреждениях Великолукского района – в Переслегинской гимназии, Пореченской и Лычевской школах – начнут функционировать центры цифрового образования, пишет газета «Наш путь».



Помещения для работы ЦОС уже подобраны, в настоящее время ведется косметический ремонт. Что касается оборудования, то до первого августа в каждый центр будут поставлены 20 ноутбуков-планшетов, интерактивная панель и другая техника.

«Вопреки распространенному среди родителей мнению, введение ЦОС в российских школах — это не переход на дистанционное обучение и не отказ от личного посещения детьми школ. Цифровая образовательная среда направлена в первую очередь на то, чтобы расширить интерактивность процесса обучения, а не подменить собой живое общение с педагогом». – сообщает издание.



