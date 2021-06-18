Печорскую экспозицию «Александр Невский в изобразительном искусстве» пополнят детские работы
Недавно открывшуюся в Печорах экспозицию «Александр Невский в изобразительном искусстве» ждет неожиданное пополнение, сообщает газета «Печорская правда».
19 июня в 13:00 состоится открытие выставки детских рисунков посвященных жизни и подвигам Александра Невского. Юные художники покажут свое видение святого Благоверного князя. Посетить экспозицию и выставку детского рисунка можно по адресу: г. Печоры, ул. Международная, 3.
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