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Культура

Печорскую экспозицию «Александр Невский в изобразительном искусстве» пополнят детские работы

Недавно открывшуюся в Печорах экспозицию «Александр Невский в изобразительном искусстве» ждет неожиданное пополнение, сообщает газета «Печорская правда».


19 июня в 13:00 состоится открытие выставки детских рисунков посвященных жизни и подвигам Александра Невского. Юные художники покажут свое видение святого Благоверного князя. Посетить экспозицию и выставку детского рисунка можно по адресу: г. Печоры, ул. Международная, 3.

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