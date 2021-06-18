В субботу в Печорах на площади Победы будет работать выездной ФАП

23:00, 18 июня 2021, ПАИ

19 июня 2021 года с 09 -00 ч. до 13-00 ч. во время «Ярмарки выходного дня» на территории площади Победы города Печоры будет работать выездной фельдшерско-акушерский пункт, сообщает «Печорская правда».

В ФАПе можно будет сделать прививку против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), перед вакцинацией всех желающих привиться, осмотрит врач-терапевт. С собой необходимо иметь паспорт гражданина РФ, медицинский страховой полис и СНИЛС. Последние два документы желательны, но не обязательны.