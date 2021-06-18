Голикова отметила сходство симптомов заражения индийским штаммом с простудными

23:54, 18 июня 2021, ПАИ

Симптомы заболевания индийским штаммом коронавируса схожи с простудными, среди них насморк, боль в горле и головная боль, передает ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Татьяну Голикову.

«Сейчас, с учетом преобладания на территории Москвы и Московской области нового штамма, мы видим, что публикуют западные ученые, это очень простые симптомы заболевания: это насморк, боль в горле, как при фарингите, головная боль. И все. По привычной для нас ситуации люди используют обычные противовирусные средства, а иногда еще хуже - антибиотики принимают, потому что симптомы схожи при простудном заболевании. И, по сути запускают процесс развития заболевания, не различая, что это - обычная простуда или ковид», - рассказала она журналистам на брифинге в доме правительства.

В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова 17 июня заявила, что индийский штамм интенсивно распространяется на территории России. В тот же день на заседании президиума координационного совета правительства РФ по борьбе с коронавирусом премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал важным продолжить исследование новых штаммов инфекции и сделать все необходимое, чтобы не допустить их распространения.