Аномальная жара ожидается в Псковской области 19 июня
19 июня на территории Псковской области ожидается небольшая облачность, преимущественно без осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области.
В этот день в регионе будет дуть ветер южных направлений со скоростью от 4 до 9 метров в секунду. Температура по области ночью составит от +10 до +15 градусов, днем — от +27 до +32.
Атмосферное давление высокое.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Считаете ли вы необходимой обязательную вакцинацию от COVID?
19 июня 2021
Михаил Ведерников: Наших депутатов объединяет искреннее желание изменить жизнь в Псковской области к лучшему