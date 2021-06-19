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Общество

Аномальная жара ожидается в Псковской области 19 июня

19 июня на территории Псковской области ожидается небольшая облачность, преимущественно без осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области.

В этот день в регионе будет дуть ветер южных направлений со скоростью от 4 до 9 метров в секунду. Температура по области ночью составит от +10 до +15 градусов, днем — от +27 до +32.

Атмосферное давление высокое.

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