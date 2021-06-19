Выходить в поле на прополку рекомендует народный календарь

14:10, 19 июня 2021, ПАИ

19 июня по православному календарю отмечается память преподобного Илариона Далматского, которого также принято величать Новым. В этот день нужно было выходить на прополку в поле. Об этом пишет портал calend.ru.

Иларион Далматский родился в семье родителей Петра и Феодосии, которые воспитали сына в благочестии. В 20-летнем возрасте юноша постригся в монашество в Исихийской обители вблизи Византии. Позже он перешел в Далматскую обитель, там принял схиму и стал учеником преподобного Григория Декаполита.

После смерти игумена братия избрала на его место Илариона, и он в течение восьми лет мирно управлял монастырем. Когда в 813 году императорский престол занял иконоборец Лев Армянин, игумен открыто выступил против него, обличив в ереси. За это будущий святой претерпел много истязаний, но не отрекся от православия. В награду за свой подвиг преподобный удостоился чести узреть ангелов, которые возносили на небо душу скончавшегося святого Федора Студита.

В этот день было принято выходить в поле и пропалывать его от сорняков. «Пришел Ларион — дурную траву из поля вон», - говорили крестьяне. В народе знали: если вовремя не справиться с сорняками — они сами тебя по миру пустят. «Поле полоть — руки колоть, а не полоть — так и хлеба не молоть», — приговаривали в народе. Считалось, что сорную траву нужно полоть только тогда, когда месяц идет на убыль.