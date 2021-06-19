Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Выходить в поле на прополку рекомендует народный календарь

19 июня по православному календарю отмечается память преподобного Илариона Далматского, которого также принято величать Новым. В этот день нужно было выходить на прополку в поле. Об этом пишет портал calend.ru.

Иларион Далматский родился в семье родителей Петра и Феодосии, которые воспитали сына в благочестии. В 20-летнем возрасте юноша постригся в монашество в Исихийской обители вблизи Византии. Позже он перешел в Далматскую обитель, там принял схиму и стал учеником преподобного Григория Декаполита.

После смерти игумена братия избрала на его место Илариона, и он в течение восьми лет мирно управлял монастырем. Когда в 813 году императорский престол занял иконоборец Лев Армянин, игумен открыто выступил против него, обличив в ереси. За это будущий святой претерпел много истязаний, но не отрекся от православия. В награду за свой подвиг преподобный удостоился чести узреть ангелов, которые возносили на небо душу скончавшегося святого Федора Студита.

В этот день было принято выходить в поле и пропалывать его от сорняков. «Пришел Ларион — дурную траву из поля вон», - говорили крестьяне. В народе знали: если вовремя не справиться с сорняками — они сами тебя по миру пустят. «Поле полоть — руки колоть, а не полоть — так и хлеба не молоть», — приговаривали в народе. Считалось, что сорную траву нужно полоть только тогда, когда месяц идет на убыль.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>










Считаете ли вы необходимой обязательную вакцинацию от COVID?
Проголосовать >>>

19 июня 2021

Вопросы реализации проектов сферы спорта рассмотрены на встрече Михаила Ведерникова и замминистра спорта РФ
19 июня 2021

Губернатор Псковской области принимает участие в съезде партии «Единая Россия» в Москве

19 июня 2021

На съезде «Единой России» Михаил Ведерников рассказал, как Псковская область может использовать инфраструктурные кредиты

19 июня 2021

Василий Осипов проконтролировал ход работ на объекте благоустройства в Палкинском районе
19 июня 2021

Профильная смена «Поверь в себя 2021» открылась в Псковской области
19 июня 2021

Число умерших от коронавируса в Псковской области достигло 442
19 июня 2021

Михаил Ведерников: Наших депутатов объединяет искреннее желание изменить жизнь в Псковской области к лучшему

19 июня 2021

Псковские фрески, князь Довмонт и Николай Гурьянов попали в «Топ-1000 России»

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...