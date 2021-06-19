Михаил Ведерников: Наших депутатов объединяет искреннее желание изменить жизнь в Псковской области к лучшему

11:44, 19 июня 2021, ПАИ

«Всех наших депутатов объединяет одно: искреннее желание изменить к лучшему жизнь в Псковской области, стремление заботиться о людях, способствовать развитию и процветанию региона», - написал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Instagram, комментируя прошедшую заключительную сессию Псковского областного Собрания шестого созыва.

Губернатор поблагодарил каждого депутата и лично председателя регионального парламента Александра Котова за совместную работу.

«На протяжении всего созыва мы тесно сотрудничали по самым разным вопросам, обменивались мнениями, иногда спорили, чтобы выбрать единственно правильный подход и выработать верную стратегию. Спасибо за ваши труд, поддержку инициатив и предложений администрации Псковской области, за сплочённость и реальную помощь во время пандемии», - добавил Михаил Ведерников.