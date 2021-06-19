Число умерших от коронавируса в Псковской области достигло 442
В Псковской области с начала пандемии от коронавируса скончалось 442 человека, за сутки в регионе подтвержден один новый случай смерти от COVID-19. Такие данные приводит официальный Telegram-канал Псковской области.
За прошедшие сутки в Псковской области коронавирусом заболели еще 59 человек, теперь количество инфицированных за все время пандемии составляет 38 695. Выздоровели за сутки 26 пациентов.
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