Число умерших от коронавируса в Псковской области достигло 442

11:50, 19 июня 2021, ПАИ

В Псковской области с начала пандемии от коронавируса скончалось 442 человека, за сутки в регионе подтвержден один новый случай смерти от COVID-19. Такие данные приводит официальный Telegram-канал Псковской области.

За прошедшие сутки в Псковской области коронавирусом заболели еще 59 человек, теперь количество инфицированных за все время пандемии составляет 38 695. Выздоровели за сутки 26 пациентов.