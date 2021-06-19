Псковский керамист Юрий Пересада изготовит награды кинофестиваля «Западные ворота»

13:00, 19 июня 2021, ПАИ

Псковский керамист Юрий Пересада вновь изготовит награды для победителей Международного кинофестиваля «Западные ворота». В 2019 году керамист создал призы в виде изразцов, на которых изображены каменные ворота - символ мероприятия, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе фестиваля.

Творение художника-керамиста исполнено в старинной псковской традиции наряду с современными техниками. Все награды Юрий Пересада делает самостоятельно: начиная от эскиза и заканчивая готовым изделием. На всю работу уходит больше месяца.

Художник работает с керамикой больше 20 лет. Сейчас он имеет множество наград, участвовал в конкурсах и выставках всероссийского масштаба, удостоен звания мастера народного творчества Псковской области, а также является лауреатом премии правительства Российской Федерациям «Душа России».

Юрий Пересада родился в Харькове. После ухода из дому в 16 лет художник жил несколько лет в Ташкенте, на Сахалине и в Москве. Именно в Ташкенте Юрий познакомился с гончарным делом, посетив мастер-класс в студии. Художник поменял работу в офисе на работу подмастерья в керамической студии и переехал в Печоры (Псковская область). Там Юрий Пересада открыл свою мастерскую, занимаясь старинными технологиями создания керамики.

Изначально художник интересовался молоченой и обварной керамикой, но позже перешел на другой вид – керамику высокого обжига. Юрий Пересада самостоятельно готовит глину, создавая различные изделия. Сейчас пересадовская керамика считается одной из лучших в России.

II международный кинофестиваль «Западные ворота», посвященный фильмам, снятым в городах Ганзы, пройдет в Пскове с 22 по 24 июля. На смотре представят девять программ, куда войдет порядка 50 отечественных и зарубежных кинокартин.