Василий Осипов проконтролировал ход работ на объекте благоустройства в Палкинском районе

13:11, 19 июня 2021, ПАИ

19 июня заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов находится с рабочим визитом в Палкинском районе. В муниципалитете вице-губернатор осуществляет контроль за исполнением региональных программ в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В первую очередь Василий Осипов посетил в районном центре сквер у озера. На данном объекте ведется благоустройство в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». На его реализацию выделено более 4 млн рублей. Планируется, что в сквере появится благоустроенная набережная из камня, а также будет построен пирс. Кроме того, на территории общественного пространства установят скамейки, урны, лежаки, велопарковку, тренажеры и малые архитектурные формы.

На площадке Василий Осипов провел выездное совещание с руководством района и представителями подрядной организации — исполнителя работ.

И. о. главы Палкинского района Василий Раков отметил, что на объекте уже выполнен большой объем работ. В частности, проведена очистка прибрежной зоны, укреплен берег, смонтирован пирс. В ближайшее время рабочие приступят к благоустройству набережной. Параллельно в муниципалитет начнутся поставки оборудования для спортивной зоны и другие детали для создания экстерьера, рассказал Василий Раков.

Осмотрев участок благоустройства, Вице-губернатор положительно оценил проведенные работы. Вместе с тем он обратил внимание на отставание их от графика, в связи с чем поинтересовался реальным сроком сдачи объекта. Василий Раков заверил, что работы в сквере будут завершены до конца июля. «Сделать предстоит еще много. Строительство продолжается. Вместе с этим ведется претензионная работа с подрядчиком», — сообщил и. о. главы Палкинского района.

По итогу обсуждения актуальных вопросов, связанных с благоустройством объекта, заместитель губернатора поручил руководству муниципалитета осуществлять регулярный контроль за приведением территории сквера в порядок и максимально ускорить темпы работ.

Затем в рамках визита в муниципалитет Василий Осипов провел совещание в администрации Палкинского района, посвященное вопросам переселения граждан из аварийного жилья, а также ликвидации несанкционированных свалок и оборудованию в населенных пунктах контейнерных площадок для твердых коммунальных отходов.