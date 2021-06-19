Сегодня выйдет в эфир шестой выпуск программы «Псковская сводка»

13:23, 19 июня 2021, ПАИ

Сегодня выйдет в эфир шестой выпуск программы «Псковская сводка». В этом выпуске расскажем о наиболее резонансных ЧП и ДТП, произошедших на территории региона за минувшую неделю.

Программа выйдет в эфир сегодня в 17:00, 19 июня.

Выпуски проекта можно увидеть на портале Псковского агентства информации, в Youtube-канале ПАИ, а также в официальной группе агентства в Вконтакте и Telegram-канале «Псковская сводка».