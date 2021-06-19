«Псковская сводка» - Выпуск 6

17:01, 19 июня 2021, ПАИ

Шестой выпуск видеопроекта Псковского агентства информации «Псковская сводка» вышел в эфир сегодня, 19 июня, в 17:00.

Выпуски проекта можно увидеть еженедельно, в субботу на портале Псковского агентства информации, на Youtube-канале ПАИ, а также в официальной группе агентства в соцсети «Вконтакте» и Telegram-канале «Псковская сводка».

Новости, фотографии и видеозаписи присылайте на электронную почту: pravovoi.mc@gmail.com. Следите за новостями на нашем сайте и Telegram-канале t.me/psvodkа