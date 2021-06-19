Псковичи смогут бесплатно посетить реконструированный Корытовский лесопарк

17:29, 19 июня 2021, ПАИ

21 июня Псковская областная общественная организация «Чудской проект» приглашает псковичей на бесплатные экскурсии в Корытовский лесопарк, благоустроенный в рамках российско-латвийского приграничного проекта «Новая жизнь старых парков». Об этом сообщается на сайте организации.

«Ботаническая и историческая экскурсии, специально разработанные для этого дня, познакомят псковичей с прошлым и настоящим парка, расскажут, как 180 лет назад при владельце Корытовской усадьбы Петре Горожанском здесь состоялось первое загородное гуляние, ставшее регулярным развлечением псковичей. Ботаническая экскурсия посвящена дню летнего солнцестояния. Она познакомит псковичей с деревьями, кустарниками и растениями парка, расскажет, чем они примечательны и как связаны с русским фольклором», - отмечают организаторы мероприятия.

Для желающих посетить экскурсии будет организован бесплатный автобус от Дома семьи (площадь Ленина, 1, парковочная стоянка). Отправление автобуса с табличкой на лобовом стекле «Экскурсии в Корытовский лесопарк» – 13:00. Автобус проследует по маршруту: площадь Ленина, 1 – Дамба – Корытовский лесопарк (Центр лечебной педагогики) с остановкой «Дамба».

Начало экскурсий в Корытовском лесопарке (улица Яна Райниса, 56) – в 13:30. Место сбора – возле информационного щита со стороны Центра лечебной педагогики.

Экскурсии проводятся в рамках информационного тура проекта «Новая жизнь старых парков» Программы приграничного сотрудничества «Латвия – Россия» на период 2014 -2020 годов. Проект реализуется при финансовой поддержке Программы приграничного сотрудничества «Россия-Латвия» на период 2014-2020 годов.