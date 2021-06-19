Детскими рисунками пополнилась экспозиция «Александр Невский в изобразительном искусстве» в музее Псково-Печерского монастыря

15:25, 19 июня 2021, ПАИ

Экспозиция «Александр Невский в изобразительном искусстве», открывшаяся недавно в музее Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, сегодня пополнилась детскими рисунками, посвященными жизни и подвигам Александра Невского. Об этом пишет районная газета «Печорская правда».

Свои работы представили юные художники из Пскова – воспитанники Свято-Тихоновской православной гимназии, воскресной школы храма Святого Александра Невского, МБУ ДО детская художественная школа Пскова.

Теперь, наряду с десятками полотен выдающихся художников XVIII–XX веков, посвященных истории Отечества, гости выставки смогут увидеть и детские рисунки. Самому юному художнику 11 лет, самому старшему участнику выставки детских рисунков -16.

«Мы видим здесь весьма профессиональные работы. Ребятам от 11 до 16 лет и они по-разному раскрывают образ Александра Невского: кто-то его изображает на фоне батальных сцен, как могучего воина, на одной картине изображен памятник Александру Невскому и храмы города Пскова - этим подчеркивается, что для нашей земли он имеет особое значение и мы его особо чтим, кто-то из художников фокусируется на том, что Александр Невский – это, прежде всего, святой человек, подчеркивается, что он не только князь и воин, но и человек выдающихся душевных качеств», - отметил иеромонах Анастасий.

Посетить саму экспозицию и выставку детского рисунка можно по адресу: Печоры, улица Международная, 3.