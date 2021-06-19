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Губернатор Псковской области принимает участие в съезде партии «Единая Россия» в Москве

19 июня в Москве губернатор Псковской области Михаил Ведерников принимает участие в 20-м съезде Всероссийской политической партии «Единая Россия». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Вместе с главой региона в состав делегации от области вошли секретарь Псковского регионального отделения партии, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Александр Козловский, заместитель секретаря регионального отделения, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, первый заместитель секретаря регионального отделения, глава администрации города Пскова Александр Братчиков и руководитель регионального исполнительного комитета Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Максим Адамчук.

Президент России Владимир Путин приветствовал делегатов съезда. По его словам, партия достойно выдержала конкуренцию на выборах всех уровней, показала способность к обновлению и постоянному развитию. «Конечно, столько лет быть самой крупной политической силой большой страны означает огромный груз ответственность. Это означает, что вы, уважаемые коллеги, те, кто работает на местах, несете эту ответственность перед людьми. Празднуете вместе со страной ее победы и разделяете то, что не получилось, ответственность за это несете. Это серьезный груз. Наша работа, ежедневная жизнь не состоит из праздников ежедневных. И за все это отвечают те люди, которые взяли ответственность перед страной за решение задач, которые перед ней стоят», - заявил Владимир Путин.

В ходе своего выступления глава государства анонсировал программу работы партии на ближайшие годы. Она во многом направлена на развитие социальной сферы в стране и поддержку регионов.

В рамках съезда участники утвердят список кандидатов, которые представят партию на выборах в сентябре, а также основные направления предвыборной программы. Выборы в Государственную думу назначены на 19 сентября 2021 года. 

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