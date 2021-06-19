Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Посвященная столетию художника Александра Силина выставка откроется в Псковской областной библиотеке

22 июня в 17:00 в Псковской областной библиотеке состоится открытие выставки регионального отделения Творческого союза художников России «Любите живопись, поэты», посвященной 100-летию со дня рождения народного художника РФ, участника Великой Отечественной войны, Почетного гражданина Пскова Александра Силина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.

В экспозиции будут представлены три работы мастера — «Весенняя путина», «Поздняя осень» и «Салют Победы». Все они созданы в середине 90-х годов прошлого века.

Также в выставке примут участие коллеги ученики и коллеги Силина – члены Творческого союза художников России Любовь Желтышева, Виктор Тимофеев, Сергей Каримов, Анатолий Жбанов, Ирина Сафронова, Сергей Сафронов, Александр Вихров, Игорь Леонтьев, Юрий Жулин и руководитель регионального отделения ТСЖР Николай Москалев.

В 1980-е годы по инициативе Александра Силина было создано Псковское региональное отделение Союза художников СССР. Он же стал его первым председателем. Благодаря ему были открыты творческие мастерские, народная галерея, созданы художественно-производственные мастерские художественного фонда РСФСР. В 2009 году ему было присвоено звание «Почетный гражданин Пскова».  

Выставка будет открыта месяц. Вход свободный. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>










Считаете ли вы необходимой обязательную вакцинацию от COVID?
Проголосовать >>>

19 июня 2021

Дновский музейно-выставочный центр получил новую диораму, посвященную войне
19 июня 2021

В «Затее сельской остроты» опочецкий уличный театр «Кавардак» стал лауреатом 1-й степени

19 июня 2021

Детскими рисунками пополнилась экспозиция «Александр Невский в изобразительном искусстве» в музее Псково-Печерского монастыря
19 июня 2021

Выставка «Литературный пейзаж» из «Михайловского» открылась в Белоруссии

19 июня 2021

Псковский керамист Юрий Пересада изготовит награды кинофестиваля «Западные ворота»
18 июня 2021

Печорскую экспозицию «Александр Невский в изобразительном искусстве» пополнят детские работы
18 июня 2021

В трех школах Великолукского района в новом году появятся центры цифрового образования

18 июня 2021

На следующей неделе в Пскове пройдут гастроли Астраханского драматического театра


© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...