Посвященная столетию художника Александра Силина выставка откроется в Псковской областной библиотеке

18:55, 19 июня 2021, ПАИ

22 июня в 17:00 в Псковской областной библиотеке состоится открытие выставки регионального отделения Творческого союза художников России «Любите живопись, поэты», посвященной 100-летию со дня рождения народного художника РФ, участника Великой Отечественной войны, Почетного гражданина Пскова Александра Силина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.

В экспозиции будут представлены три работы мастера — «Весенняя путина», «Поздняя осень» и «Салют Победы». Все они созданы в середине 90-х годов прошлого века.

Также в выставке примут участие коллеги ученики и коллеги Силина – члены Творческого союза художников России Любовь Желтышева, Виктор Тимофеев, Сергей Каримов, Анатолий Жбанов, Ирина Сафронова, Сергей Сафронов, Александр Вихров, Игорь Леонтьев, Юрий Жулин и руководитель регионального отделения ТСЖР Николай Москалев.

В 1980-е годы по инициативе Александра Силина было создано Псковское региональное отделение Союза художников СССР. Он же стал его первым председателем. Благодаря ему были открыты творческие мастерские, народная галерея, созданы художественно-производственные мастерские художественного фонда РСФСР. В 2009 году ему было присвоено звание «Почетный гражданин Пскова».

Выставка будет открыта месяц. Вход свободный.