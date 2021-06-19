Вопросы реализации проектов сферы спорта рассмотрены на встрече Михаила Ведерникова и замминистра спорта РФ
В Москве состоялась рабочая встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и заместителя Министра спорта Российской Федерации Одеса Байсултанова, на которой были рассмотрены вопросы реализации ряда проектов сферы спорта в регионе. Глава региона выступил и с рядом предложений по решению актуальных вопросов данного направления, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.
Участники встречи обсудили взаимодействие Минспорта России и Псковской области в сфере развития физической культуры и спорта, организацию и проведение различных физкультурных и спортивных мероприятий, а также участие региона во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне».
Глава региона также обратился с просьбой рассмотреть вопрос о присвоении некоторым выдающимся спортсменам региона почетных званий «Мастер спорта России» и «Заслуженный Мастер спорта России».
Кроме того, были затронуты вопросы развития спортивной инфраструктуры и популяризации спорта в Псковской области. Губернатор подчеркнул, что развитию массового спорта в регионе уделяется особое внимание, что способствует интенсивному росту жителей, регулярно занимающихся спортом.
По итогам обсуждения участники рабочей встречи договорились о продолжении конструктивной совместной работы.
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Вопросы реализации проектов сферы спорта рассмотрены на встрече Михаила Ведерникова и замминистра спорта РФ
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