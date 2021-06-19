Главный санитарный врач региона Александр Нестерук поздравил медиков с праздником

18:37, 19 июня 2021, ПАИ

Глава Управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук поздравил коллег и медиков региона с профессиональным праздником, сообщается на сайте ведомства. Он пожелал медицинским работникам и их близким здоровья и благополучия на долгие годы, мира и счастья в семьях, неиссякаемой энергии.

«В наших коллективах работают замечательные специалисты ежедневно своим трудом доказывающие преданность своему делу, проявляющие самоотверженность, терпение, умение профессионально действовать в непростых ситуациях.Особая ответственность легла на плечи наших сотрудников в начале прошлого года в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции. С первых недель регистрации заболеваемости в стране, были организованы диагностика этой новой инфекции в наших лаборатория в городах Пскове и Великие Луки, контроль за въезжающими на внешних границах Российской Федерации, в том числе были организованы посты на Российско-Белорусской границе, в аэропорту и железнодорожных вокзалах, организована противоэпидемическая работа в очагах, профилактическая работа с населением», - написал он.

Нестерук отметил, что впервые большая группа сотрудников Управления и Центра гигиены были награждены высокими государственными наградами – Орденами Пирогова и Медалями Луки Крымского.

«Особых слов благодарности в эти праздничные дни заслуживают наши наставники и учителя, наши ветераны. Хочется верить, что самоотверженность и высокие профессиональные качества наших специалистов, наших коллег из лечебной сферы, помогут нам выполнить профессиональный долг: победить жестокого и опасного врага – коронавирусную инфекцию», - добавил глава Управления.