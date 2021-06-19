В «Затее сельской остроты» опочецкий уличный театр «Кавардак» стал лауреатом 1-й степени

19:16, 19 июня 2021, ПАИ

С 16 по 19 июня в Пушкиногорье проходил ежегодный XVII фестиваль любительских театров и фольклорных программ «Затея сельской остроты», сообщает газета «Красный маяк».

В этом году в нем приняли участие более тридцати любительских театров и фольклорных коллективов из одиннадцати районов Псковской области и городов Пскова, Великих Лук и Санкт-Петербурга. В программу фестиваля были включены 24 мероприятия — спектакли, представления, фольклорные программы, которые знакомили зрителей с литературным наследием А.С. Пушкина, русской классикой, работами современных драматургов и писателей, а также демонстрировали жизнь современного села, традиции и обряды.

«Идейным вдохновителем и организатором фестиваля «Затея сельской остроты» на протяжении семнадцати лет является Псковский областной центр народного творчества. Кстати, названием фестиваля «Затея сельской остроты» послужила строка из «Евгения Онегина», деревенские главы которого Александр Сергеевич писал в ссылке в Михайловском»,- пишет издание.

Опочецкий район на фестивале представляли уличный театр «Кавардак» с программой «Чудеса в Лукоморье», который стал лауреатом 1-й степени, и «Забава Опочецкая» с обрядом выгона коров на Егория в деревне Поддубно. Стоит отметить, что в конкурсном показе принимали участие не только дети, но и их родители, братья, сестры и участники клуба аутентичной песни при воскресной школе Покровского храма. У «Забавы» гран-при фестиваля.