В Дновском районе на Троицу автобусы будут ходить до кладбища и обратно

19:47, 19 июня 2021, ПАИ

По ходатайству администрации района Дновский филиал «Псковпассажиравтотранса» 20 июня организует подвоз жителей Дновского района на кладбище при проездной плате по тарифам городского автобуса, сообщает газета «Дновец».

Маршрут «Черёмушки-автостанция-кладбище: отправление с автобусной остановки на улице Крестьянская – 09:00, 10:00, 11:00, 12:00. Отправление с кладбища – 09:30, 10:30, 11:30, 12:30.

Маршрут «Дачное-автостанция-заводской микрорайон-кладбище»

Отправление из п. Дачное – 09:30, 10:30, 11:30, 12:30.

Отправление с кладбища –10:00, 11:00, 12:00, 13:00.