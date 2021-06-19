В Дновском районе на Троицу автобусы будут ходить до кладбища и обратно
По ходатайству администрации района Дновский филиал «Псковпассажиравтотранса» 20 июня организует подвоз жителей Дновского района на кладбище при проездной плате по тарифам городского автобуса, сообщает газета «Дновец».
Маршрут «Черёмушки-автостанция-кладбище: отправление с автобусной остановки на улице Крестьянская – 09:00, 10:00, 11:00, 12:00. Отправление с кладбища – 09:30, 10:30, 11:30, 12:30.
Маршрут «Дачное-автостанция-заводской микрорайон-кладбище»
Отправление из п. Дачное – 09:30, 10:30, 11:30, 12:30.
Отправление с кладбища –10:00, 11:00, 12:00, 13:00.
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