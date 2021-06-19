43-летний водитель грузовика DAF пострадал при ДТП в Плюсском районе

19:26, 19 июня 2021, ПАИ

Водитель автомашины DAF пострадал в результате ДТП в Плюсском районе. Об этом сообщил корреспондент газеты «Плюсский край» со ссылкой на ОГИБДД МО МВД России «Струго-Красненский».

Сегодня около 11:30 в деревне Большое Захонье на автодороге Заполье-Гдов 43-летний петербуржец, управляя грузовой автомашиной DAF, груженной древесиной, не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП пострадал водитель грузовика. Он получил различные травмы и доставлен в больницу.

На месте происшествия работали врачи скорой медицинской помощи и сотрудники ДПС.